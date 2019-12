Kunst: aan de muur geplakte banaan verkocht voor 120.000 dollar

In brand gestoken Indiase vrouw overleden

8:03 De 23-jarige Indiase vrouw die donderdag in brand werd gestoken toen ze op weg was naar de rechtbank om te getuigen tegen mannen die haar eerder zouden hebben verkracht, is aan haar verwondingen overleden. Het ziekenhuis in New Delhi waar de vrouw werd behandeld, meldt dat. De vrouw heeft een hartstilstand gekregen.