De moord op Jamal Khashoggi is een ‘gruwelijke misdaad die niet te rechtvaardigen is’. Dat zei kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië vandaag op een internationaal congres in de hoofdstad Riyad. ,,Deze misdaad is pijnlijk voor alle Saoedi’s.’’

De Future Investment Initiative, een grote conferentie om investeerders voor Saoedi-Arabië te werven, wordt overschaduwd door de dood van Khashoggi. Veel internationale ondernemers laten de top links liggen vanwege de mogelijke betrokkenheid van de machtige kroonprins bij de moord op Khashoggi. De schrijver werd op 2 oktober vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Khashoggi was een kritische columnist van The Washington Post die ook zijn eigen koningshuis niet spaarde. Volgens de Turkse autoriteiten is de schrijver vermoord door een Saoedisch doodseskader van vijftien man, onder wie een naaste medewerker van de kroonprins.

Saoedi-Arabië heeft erkend dat Khashoggi op het consulaat is vermoord. Het onderzoek is nog in volle gang. Het lichaam van Khashoggi is nog altijd spoorloos. Volgens geruchten zou het lichaam in de tuin van het consulaat zijn begraven. De Turkse politie heeft toestemming gekregen daar een waterput te onderzoeken. Eerder is het consulaat zelf al onderzocht.

Prins Mohammed bin Salman zegt dat de moord de relatie tussen de twee landen niet zal verstoren. ,,Velen gebruiken dit om een wig te drijven tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Dat zal zal ze niet lukken.’’

Afschuw

De Turkse president Erdogan heeft vlak voor de conferentie nog gebeld met de kroonprins. ,,We zullen voorkomen dat de moord verdoezeld wordt en de verantwoordelijken, van degene die de opdracht heeft gegeven tot degenen die het hebben uitgevoerd, aan de rechter ontsnappen’’, aldus Erdogan.

Koning Willem-Alexander sprak gisteren na afloop van zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië zijn afschuw uit over de moord. Hij noemt het ‘een heel ernstige zaak’, maar zegt geen persoonlijke rol te kunnen spelen. Hij had geen bijzondere banden met het Saoedische koningshuis, aldus koning Willem-Alexander. ,,Ik ben één keer op bezoek geweest als staatshoofd voor het rouwbeklag bij het overlijden van een ander staatshoofd en voor de rest ben ik nooit in Saoedi-Arabië geweest.’’