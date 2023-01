Kroning Charles omringd door festiviteiten: concerten, dans en liefdadigheid

Zo is er op 7 mei een speciaal concert bij Windsor Castle dat wordt geproduceerd en live uitgezonden door de BBC. Het is nog niet bekend wie er optreden, maar volgens Buckingham Palace gaat het om een combinatie van ,,internationale muziekiconen en hedendaagse artiesten”. Ook speelt een orkest ,,van wereldklasse”, dat wordt vergezeld door ,,een paar van de grootste entertainers en dansers”.

Via een loting kunnen enkele duizenden Britten twee gratis kaartjes voor het concert bemachtigen. Ook The Coronation Choir staat op het podium: zangers uit onder meer vluchtelingen-, lhbti-, en gebarentolkkoren.

Mensen uit het gehele Verenigd Koninkrijk worden opgeroepen op 7 mei een zogenoemde Coronation Big Lunch te organiseren. Het initiatief moet eenzaamheid tegengaan en vriendschappen doen opbloeien. Een dag later worden mensen opgeroepen zich in te zetten voor hun medemens tijdens The Big Help Out. Diverse liefdadigheidsinstellingen houden activiteiten waarbij Britten kunnen helpen en iets kunnen doen voor de gemeenschap.