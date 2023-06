Krokodil produceert nakomeling zonder mannetje: ‘Gaaf, maar liever zien we dit niet’

De kleine krokodil in Costa Rica was volledig volgroeid, maar het lukte haar niet om uit het ei te kruipen. Ze is in de schaal gestorven. Dat gebeurt helaas bij veruit de meeste gevallen van parthenogenese, zegt Smalbrugge. ,,Ze zijn eigenlijk niet levensvatbaar. Het is ook geen hele handige manier om voort te planten. Het liefst zien we dat dieren lekker seks hebben en een kind krijgen met een mannetje met andere genen. Zo zijn ze goed bestand tegen allerlei ziekten.” Er zijn bij haar maar een paar gevallen bekend van dieren die op deze manier wel volwassen worden.



Ook de koningskobra-kleintjes die Smalbrugge onderzocht bleven niet lang leven. Maar het proces volgen is wel erg fascinerend. ,,Ik werd gebeld door een vriend van me. ‘Ze begint eieren te leggen, maar ze is nog nooit in de buurt van een man geweest', zei hij.” Ze kwam erachter dat de slang bevrucht was door een restproduct dat vrijkwam bij de aanmaak van de eicel: poollichaampjes. Maar het is ook mogelijk dat twee eicellen samensmelten om nieuw leven te vormen.



,,Dat gebeurt soms in extreme omstandigheden. Het is normaal dat deze dieren zich seksueel voortplanten, maar als ze heel lang niet in de buurt van een mannetje zijn geweest, kunnen ze dit doen. Dat is ook evolutie: als je geen mannetje vindt, is er toch een manier om je voort te planten.”