Krokodil grijpt drone tijdens filmen documentaire: ‘Dat wordt moeilijk uitleggen aan mijn baas’

Cameraman Dane Hirst vertelt aan de Australische zender ABC over het incident dat al een aantal maanden geleden plaatsvond, maar actueel is omdat de documentaire nu op de Australische tv te zien is.



,,Alle krokodillen waren schichtig, maar er was er eentje die niet bewoog en de drone goed in de smiezen had. ‘Fantastisch’, dacht ik, want zo kon ik een paar mooie shots van het beest maken. Ik vloog de drone in positie, en terwijl ik dat deed keek ik omhoog want ik zag een krokodil verticaal uit het water springen; je hoorde zijn bek dicht slaan. Ik keek weer naar beneden en, inderdaad: het scherm had geen signaal meer. ‘Dat wordt moeilijk uitleggen aan mijn baas', dacht ik.”