Kroegbaas (58) voor café in Wales doodgeslagen na confrontatie met luidruchtige pubers

Een brute vechtpartij waarbij een onschuldige kroegbaas is doodgeslagen na een incident over geluidsoverlast is in Wales ingeslagen als een bom. Zes tieners tussen de 14 en 16 jaar worden op dit moment verantwoordelijk gehouden voor de gewelddadige dood van Mark Winchcombe, volgens Britse media een van de bekendste gezichten van de horeca in Wales.

De 58-jarige Winchcombe was eigenaar van de doorgaans druk bezochte Smith Arms-pub in Neath Abbey, in het zuiden van Wales. In de nacht van zaterdag op zondag gaat hij volgens ooggetuigen naar buiten na verschillende meldingen over geluidsoverlast in de buurt van zijn café. Zodra hij in aanraking komt met een groepje jongeren gaat het helemaal mis: Winchcombe wordt aangevallen en zwaar mishandeld, zelfs terwijl hij weerloos op de grond ligt.

,,Het is zo’n drama. Mark wilde alleen kijken waar het geluid vandaan kwam en moet dat nu bekopen met zijn leven”, vertelt een ondernemer die tegenover het café een autozaak runt. ,,Ik ken Mark al mijn hele leven. Hij was een nette vent en al jaren bezig om zijn kroeg op te bouwen. Wat hem is overkomen is een enorme shock voor iedereen.” De 58-jarige Winchcombe wordt na de brute aanval met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enige tijd later komt te overlijden.

‘Hij was een echte heer’

Volgens de politie van South Wales zijn er zes jongens gearresteerd: twee van 14 en vier van 16. Zij hebben verklaard niet te weten op basis waarvan ze worden vastgehouden. De kroeg van Winchcombe is op last van de autoriteiten gesloten en blijft dicht zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

Niet alleen ondernemers en vrienden, maar ook politici hopen dat de onderste steen boven komt. ,,Mark was een echte heer”, meldde gemeenteraadslid Martyn Peters aan lokale media. ,,Hij was een oprechte vent die op straat zou stoppen om een ​​praatje met je te maken.”

Steunpilaar

Het onderzoek naar het drama gaat de komende dagen in alle hevigheid verder. Tot die tijd blijven de verdachten achter slot en grendel zitten. Familieleden en vrienden hopen dat de daders van de aanval zullen boeten voor hun daden. ,,Het is allemaal erg zwaar nu. We kunnen nog niet openlijk praten over wat er is gebeurd”, aldus een woordvoerder van de familie.