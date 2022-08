Kritiek zwelt aan na dood Oostenrijkse arts die zwaar door antivaxers werd bedreigd

Huisarts Lisa-Maria Kellermayr kreeg tijdens de coronapandemie in Oostenrijk landelijke bekendheid omdat ze zich hard maakte voor vaccinaties en coronamaatregelen. Dat maakte haar het mikpunt van antivaxers. Ze ontving zulke ernstige bedreigingen, dat ze politiebescherming kreeg.

Maar die ging volgens haar niet ver genoeg. Ze voelde zich zo onveilig, dat ze zelf nog zo’n 100.000 euro uitgaf aan beveiligingsmaatregelen, vertelde ze aan dagblad Der Standard. Zoals een particuliere beveiliger, bewegingsmelders en voor haar team een paniekknopsysteem.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Ruim een maand geleden sloot ze haar praktijk. Ze kon de beveiligingskosten niet meer betalen. ,,Ik ben mentaal uitgeput, ik dreig failliet te gaan”, verklaarde Kellermayr aan Der Standard. Ze vertelde dat ze onder meer bedreigd werd met een ‘bloedbad’ in haar behandelkamer en de moord op haar hele team, die tot in de kleinste details werd beschreven.

De politie, de politiek en haar beroepsgroep namen zulke dreigementen volgens haar niet serieus. Terwijl er alleen af en toe een surveillancewagen langs haar praktijk reed, zou haar particuliere beveiliger meerdere vlindermessen bij bezoekers hebben aangetroffen.



Lees verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zelfmoord

En nu is Lisa-Maria Kellermayr dood. Vrijdag pleegde ze zelfmoord. In Oostenrijk is geschokt gereageerd. Voor haar praktijk in de regio Opper-Oostenrijk en voor het ministerie van Volksgezondheid in Wenen zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. In verschillende steden worden vandaag waken gehouden, waarbij duizenden mensen op de been zijn. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen riep op een einde te maken aan intimidatie en het zaaien van angst. Volksgezondheidsminister Johannes Rauch liet weten diep geraakt te zijn.



Lees verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gefaald?

Had de dood van Kellermayr voorkomen kunnen worden? In de Oostenrijkse media zwelt de kritiek op het optreden van politie en justitie aan. De autoriteiten waren wel een onderzoek gestart naar de afzender van ernstige haatberichten, maar dat was al gauw gestrand. Onder meer omdat het spoor naar Duitsland liep. Dat betekende volgens de Oostenrijkse politie dat de ‘plaats delict’ in het buitenland lag. Ook zou de politie geen bevoegdheid hebben om op het dark web te zoeken.

De politie werd vervolgens in verlegenheid gebracht toen een Duitse hacker er in zeer korte tijd in slaagde de identiteit van twee bedreigers te achterhalen. Daar komt bij dat het zogenoemde dark web gewoon een onderdeel van het internet is - het is alleen niet via de bekende zoekmachines te doorzoeken.

Volgens de autoriteiten in Oostenrijk loopt er nog onderzoek naar personen die Kellermayr bedreigden. Dat gaat ook na haar dood verder.