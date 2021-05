Kritiek op kerkelijk huwelijk premier Boris Johnson: Gelden voor hem andere regels?

Die regels golden blijkbaar niet voor de 56-jarige premier, zo schrijft The Guardian, die zaterdag na zijn twee eerdere echtscheidingen toch in het diepste geheim in een katholieke kerk kon trouwen met de 23 jaar jongere Carrie Symonds. De ceremonie werd geleid door pater Daniel Humphreys, die vorig jaar hun zoon Wilfred doopte.



De katholieke wet staat gewoonlijk het hertrouwen van degenen wier voormalige echtgenoot of echtgenoten nog in leven zijn niet toe. Johnson was in 1993 gescheiden van zijn eerste vrouw, Allegra Mostyn-Owen, en voltooide zijn scheiding van zijn tweede vrouw, Marina Wheeler, in november vorig jaar.



Pater Mark Drew, een assistent-priester in Warrington, tweette in reactie op het nieuws: ,,Kan iemand mij uitleggen hoe Boris Johnson, die de katholieke kerk de rug heeft toegekeerd en tweemaal gescheiden is, kan trouwen in de kathedraal van Westminster, terwijl ik te goeder trouw praktiserende katholieken die een tweede kerkelijk huwelijk willen, moet zeggen dat dat niet mogelijk is?’’