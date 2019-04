Krijgt Soedanese dictator Omar al-Bashir een enkeltje Den Haag?

Geen celstraf maar boete voor Britse die nieuwe vrouw van ex-man ‘paard’ noemde

9:22 Een 55-jarige Britse die de nieuwe vrouw van haar voormalige echtgenoot had beledigd door haar op Facebook een ‘paard’ te noemen, is in Dubai veroordeeld tot een geldboete van omgerekend ruim 700 euro. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie ‘Detained in Dubai’ (Gearresteerd in Dubai) gisteren bekendgemaakt. Aanvankelijk werd gevreesd voor een mogelijke celstraf.