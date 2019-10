Krijgt klimaatactivist Greta de Nobelprijs voor de Vrede?

Formeel is de Nobelprijs voor de Vrede bestemd voor de persoon of de organisatie die - volgens het Nobel Comité – het afgelopen jaar opmerkelijke inspanningen heeft geleverd voor de wereldvrede. Dit jaar zijn er 301 genomineerden, waarvan 223 individuen en 78 organisaties. Wie dat zijn blijft geheim, behalve dan in het geval van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zichzelf meerdere keren voorgedragen in zijn nachtelijke tweets en daarin ook eens beweerd dat Japan hem formeel heeft voorgedragen. Als dat klopt is het ongetwijfeld een vriendendienst van premier Shinzo Abe die Trump eerder probeerde te paaien voor een gunstiger handelsakkoord. Trump zou Trump niet zijn als hij niet al had laten weten het Nobel Comité miskleunt als hij het niet wordt. De Amerikaanse president lijkt het daarbij nog steeds niet te kunnen verkroppen dat voorganger Barack Obama wél een Nobelprijs kreeg, al meteen aan het begin van zijn ambtstermijn, terwijl niemand goed begreep waarvoor eigenlijk.



De kans dat het Nobel Comité Donald Trump op het schild heft lijkt klein. De Amerikaanse president zou het dan moeten hebben van zijn spectaculair ingezette vredesinitiatief met Noord-Korea, maar dat lijkt nu op zijn minst te stagneren. Verder lijkt zijn recente deal met de Turkse president Erdogan over de Koerden ook niet echt bij te dragen aan vrede op aarde.



Vorig jaar waren er twee, redelijk voorspelbare, winnaars: vrouwenarts Denis Mukwege uit Congo die al enige jaren werd genoemd en mensenrechtenactiviste en ex-slavin van Islamitische Staat, Nadia Murad, uit Irak. Beiden werden verenigd in één prijs door hun strijd tegen seksueel geweld als wapen in oorlogsvoering.



De belangrijkste kandidaten dit jaar, volgens de bookmakers, zijn: