Krijgsraad is na zes minuten al klaar met Bouterse

First Lady Ingrid Bouterse zei volgens de krant De Ware Tijd kort voor aanvang van de zitting blij te zijn met de steun van de leden. Haar man is ‘onder alle omstandigheden kalm’, zei ze. ,,Je zal nooit aan hem merken dat iets mis is. Absoluut geen stress. Mijn man is vreselijk stressbestendig. Dat is iets wat ik in hem bewonder. Hij geeft nooit op en is positief.’’



Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons noemde het een ‘ jammerlijke dag’. ,,We hebben de president veroordeeld. Voor of tegen je moet dat niet zo afhandelen. Dit ding hebben we als land verkeerd laten aflopen.’’



Een groep NDP’ers heeft de nacht doorgebracht op straat vlakbij het rechtsgebouw. Ze zongen het traditionele lied ‘Mi kondre true’ (mijn ware land) en ‘Hori vaste san yu habi’ (houdt vast aan de dingen die je hebt).



Ze droegen paarse NDP-vlaggen en shirts met een afbeelding van ‘Bouta’. Op straat stonden tafels en stoelen, er was eten drinken, muziek en dans. ‘Strey de fu strei, un no sa frede!’, riepen ze. ‘Als je strijdt voor je strijd, zul je geen angst kennen’.