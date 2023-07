Krassen in het Colosseum of in blote kont op de foto bij de Machu Picchu, waar komt huftergedrag vandaan?

Amerikaan­se militair die Noord-Koreaanse grens overstak zat eerder vast in Zuid-Ko­rea

Een Amerikaanse militair die zich in Noord-Korea bevindt nadat hij de zwaarbewaakte grens tussen Zuid- en Noord-Korea was overgestoken, heeft eerder ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis gezeten. Dat heeft een functionaris in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul tegen persbureau AFP gezegd.