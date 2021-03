Krachtige beving niet ver van Fukushima

De beving had plaats even na zessen op zaterdagavond, lokale tijd. Het epicentrum lag in zee voor de stad Ishinomaki, ongeveer 150 kilometer verwijderd van Fukushima. De beving werd met een kracht van 3 gevoeld in de hoofdstad Tokio. Een getuige in Tsukuba, bijna driehonderd kilometer van het epicentrum meldde ‘een langdurige en trage beving’. Andere getuigen zagen elekctriciteitspalen bewegen.



,,Het duurde ongeveer twintig seconden. Dingen op mijn bureau begonnen te bewegen. Het voelde minder heftig dan vorige maand", aldus een getuige in Iwanuma op de Japanse tv. Vorige maand werd dezelfde regio, Tohoku, die met name de departementen Fukushima en Miyagi omvat, ook getroffen door een onderzeese aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter, die geen tsunami veroorzaakte. Ongeveer 100 mensen raakten gewond terwijl de materiële schade beperkt was.

De schade lijkt deze keer vooralsnog mee te vallen. Er is melding van één gewonde. Volgens Japanse media waren elektriciteitsleveranciers in de regio de situatie van de kerncentrales in het gebied aan het controleren. Bij de Onagawa-kerncentrale is geen schade aangetroffen, meldt de Japanse televisie. Ongeveer tweehonderd huizen in het gebied rond Kurihara zouden geen stroom meer hebben. In de stad Watari werden 7000 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Een golf van ongeveer een meter inmiddels zou de kust hebben bereikt, volgens berichten in Japanse sociale media.

Fukushima

De krachtige aardbeving komt in de week dat Japan de tiende verjaardag herdacht van de drievoudige ramp die op 11 maart 2011 een deel van het noordoosten van het land verwoestte: een aardbeving met een kracht van 9.0 werd gevolgd door een gigantische en zeer dodelijke tsunami, die ook het nucleaire ongeval veroorzaakte in Fukushima. Meer dan 15.000 mensen kwamen bij die catastrofes om het leven. Voor sommigen bracht de aardbeving van vandaag akelige herinneringen terug aan de verwoestingen in 2011. ,,Ik herinnerde me die dag van tien jaar geleden precies”, vertelde een man aan de nieuwszender NHK. Hij was vandaag naar een park op een heuvel gevlucht. ,,Door onze ervaring van toen ben ik snel verhuisd. Mijn hart gaat als een gek tekeer.”

,,De aardbeving duurde heel erg, langer dan die van vorige maand, maar het gebouw hier is in ieder geval in orde. Er zijn wel veel flessen op de grond gevallen, ”vertelde Shizue Onodera vanuit de winkel waar ze werkt in Ishinomaki.

Volledig scherm De locatie van de aardbeving. © EPA Gelegen op het kruispunt van verschillende grote tektonische platen, wordt Japan bijna dagelijks getroffen door aardbevingen. Maar het land heeft strikte bouwnormen, zodat de meeste gebouwen de sterkte trillingen aankunnen.