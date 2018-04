'Koude Oorlog? Volstrekte nonsens!'

Quote Laat u toch niet op stang jagen De Vos van Steenwijk Zijn kennismaking met Vladimir Poetin herinnert hij zich nog goed. Het was 1993, en Godert Willem baron De Vos van Steenwijk was net begonnen als Nederlands ambassadeur in Moskou. ,,Ik had een afspraak met het provinciaal bestuur in Sint-Petersburg, maar de voorzitter had zijn plaatsvervanger gestuurd. Zat daar een klein mannetje tegenover me, achter zo'n grote tafel, die weinig tot niets te melden had. Ik dacht: mijn hemel, waar hebben ze díe vandaan gehaald? Het werd een gesprek van niks. Toen hij een paar jaar later ineens in Moskou opdook, dacht ik: verdraaid, die heb ik eerder gezien.''

Veel is veranderd in de 25 jaar na die ontmoeting. Vladimir Poetin is al twee decennia lang de onbetwiste leider van Rusland. De Vos van Steenwijk resideert inmiddels op zijn landgoed in het Drentse De Wijk. Maar één ding is nog hetzelfde als in die jaren, zegt de oud-ambassadeur. ,,We begrijpen de Russen niet. En het lijkt wel of we ze ook niet wíllen begrijpen. We zijn nooit helemaal van het Koude Oorlog-beeld afgekomen.''

Bent u bang voor een nieuwe Koude Oorlog?

,,Laat u toch niet op stang jagen. Trump dreigt op Twitter met van alles, maar hij weet kennelijk zelf niet waar hij precies op uit is en wat de gevolgen kunnen zijn. En stel dát de Amerikanen de Syrische luchtvloot decimeren: dan staat de wereld echt nog niet in brand. Er zijn al veel meer westerse luchtaanvallen op Syrië geweest, dit jaar nog.''

Volledig scherm Godert Willem de Vos van Steenwijk © Corné Sparidaens

Maar de Russen dreigen hun luchtafweergeschut in te zetten.

,,Misschien schieten ze een paar raketten neer. Dat is nog niet het zaad voor aanstaande catastrofes. Rusland gaat echt niet over tot onbezonnen acties. Het heeft de middelen niet eens voor een nieuwe Koude Oorlog, met zijn nu al zwaarbelaste krijgsmacht. En de motieven heeft het al helemaal niet. Niet voor niets blijft Poetin bijzonder kalm, zeker in vergelijking met het Witte Huis. Hij doet niet aan twitterdiplomatie, bewaart de rust en waakt voor escalatie. Luister: de situatie is onbestemd en er komen vast ingewikkelde momenten aan. Maar een nieuwe Koude Oorlog? Volslagen nonsens. Een kil voorjaar, dat is het.''

De spanningen lopen al weken op, sinds de gifaanval op de Russische oud-spion Skripal. Denkt u dat Poetin daar de hand in had?

,,Ik wil best geloven dat die aanval een Russische oorsprong heeft - maar of dat van bovenaf goedgekeurd is, of zelfs gedirigeerd? Daar zullen we nooit achter komen. Misschien komt dit wel van binnen de FSB, de Russische geheime dienst, die wilde laten zien dat verraders nooit vrijuit gaan. Als Poetin er al van wist, dan zullen we daar nooit het bewijs van krijgen. Dan zijn de sporen zorgvuldig uitgewist.''

Waarom roept de Britse premier May dan al dat de Russische regering hier achter zit?

,,Luister, goede vriend. Dit kwam May natuurlijk bijzonder goed uit. Zij kan eindelijk eens over iets anders dan de Brexit praten. Regeringen in de knel kunnen dit soort spanningen goed gebruiken om hun eigen problemen te camoufleren. En voor Moskou geldt hetzelfde: Poetin kampt met een achterblijvende en nog steeds verouderde economie, spanningen langs duizenden kilometers grens en een jongere generatie die kritischer is dan de vorige. Hij maakt veelvuldig gebruik, en misbruik, van het Russisch patriottisme om die problemen te camoufleren. En dit is hem door Londen op een dienblad aangereikt.''

De Russen zeggen: Europa speelt met vuur.

,,Ach, dat zeggen ze in de Veiligheidsraad. Dat is voor de wereldpers, en voor het thuisfront. Maar neem die woorden niet te letterlijk. Het leven van een dubbelspion is op internationaal niveau niet zo belangrijk, hoor. Dat is grotendeels retoriek die beide kanten goed uitkomt. Dat is meer politiek cabaret dan een serieus conflict.''

Loopbaan

Zijn ambassadeurschap in Moskou, van 1993 tot 1999, was het slotstuk van een rijke diplomatieke loopbaan. De Vos van Steenwijk (83), als diplomatenkind opgegroeid in Peking en Boedapest, werd zelf uitgezonden naar onder meer Japan en Indonesië. Achter zijn statige landhuis, gevuld met antieke meubels en kunst, grazen uit Rusland geïmporteerde paarden als herinnering aan de Russische jaren. ,,Vooral mijn vrouw is sterk hippisch georiënteerd, vandaar.''

Topdiplomaten werken doorgaans in stilte, maar aan het eind van zijn carrière kreeg De Vos van Steenwijk ongewild landelijke bekendheid. Aanleiding was zijn kritiek op de voorgenomen uitbreiding van de NAVO, die voormalige Oostbloklanden wilde laten toetreden. ,,Ik schreef premier Kok in een persoonlijke brief: wat wij doen, zien de Russen als bedreiging. En als een vrijbrief om de verloren gegane etnisch Russische gebieden terug te winnen. Maar Nederland liep aan de Amerikaanse leiband. Men was niet geïnteresseerd. En toen mijn anders luidende mening later uitlekte, kreeg ik nog de wind van voren ook.''



De Vos van Steenwijk kreeg zware kritiek vanuit de Tweede Kamer vanwege zijn afwijkende standpunt. Pas na uitgebreid onderzoek concludeerde het kabinet dat de ambassadeur op zijn post mocht blijven. Vele jaren later waren vriend en vijand het erover eens dat De Vos van Steenwijk gelijk had gehad, en dat de snelle NAVO-uitbreiding richting het oosten de gevoelige verhouding tussen Rusland en het westen op scherp had gezet.



,,Er was eenvoudigweg geen behoefte om de Russen te begrijpen. Dat verraste me nog het meest. Het Westen schetste de NAVO-uitbreiding als een beschavingsoffensief. Maar een Russische vriend zei eens tegen Nederlandse Kamerleden die op bezoek waren in Moskou: 'Je kunt best een ruiker bloemen in de loop van een kanon stoppen. Maar als je die tank daarna in mijn voortuin plaatst, dan heb ik daar toch wel problemen mee.' En zo eenvoudig is die zaak.

,,Helaas is dat onbegrip er nog altijd. Ik ben absoluut niet bang voor een nieuwe Koude Oorlog, maar het is wel van het hoogste belang om een dialoog te blijven voeren, een zinvolle. En die dreigt te verdwijnen. Als het om Rusland gaat, hoor ik de laatste jaren vooral nog spierballentaal uit de oude doos, ook in deskundige kringen.''

Daar hebben de Russen met de inval op de Krim alle aanleiding voor gegeven.

,,Het was natuurlijk onverstandig van Poetin om over volkenrechtelijke bezwaren heen te stappen en gewapend de Krim in te lijven. Maar ik begrijp het wél. De Krim was al twee eeuwen Russisch, en werd door de Russen ook altijd zo gevoeld. Alleen willen wij daar niet aan. Mijn boodschap is: het zou verstandig zijn om meer begrip te tonen voor perceptie. Want percepties zijn in de politiek domweg feiten. En de Russische perceptie van een dreigende westerse wereld is daar een heel belangrijk voorbeeld van.''

Datzelfde Rusland weigert nog altijd mee te werken aan het MH17-onderzoek. Moeten we daar dan ook begrip voor tonen?

,,We hebben daar een probleem waar we onmogelijk uit kunnen komen. Rusland zal nooit meewerken, maar die zaak langzaam achter de horizon laten verdwijnen. Mijn punt is: we hebben een heleboel andere dingen waar we samen wél uit kunnen komen. Sterker: we delen veel van onze problemen met de Russen. De opmars van China bijvoorbeeld, dat ons op veel terreinen de baas dreigt te worden. Of de crisis in het Midden-Oosten, waar wij bijzonder veel last van hebben, en waar Rusland een belangrijke rol in speelt. Dus dan is het bijzonder zinvol om met elkaar in dialoog te blijven.