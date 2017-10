Kostbaar mozaïek van keizer Caligula duikt in New York op als bijzettafeltje

Het mozaïek verdween in 1940 uit het scheepvaartmuseum van Nemi, ten zuidoosten van Rome. Amerikaanse soldaten zouden het naar de Verenigde Staten hebben gesmokkeld. Sindsdien werd het antieke kunstwerk nooit meer in het openbaar gezien. Het museum van Nemi ging in 1944 in vlammen op tijdens gevechten tussen de Amerikaanse en Duitse troepen.



Het kunstwerk, vervaardigd uit groen en rood porfier, serpentijn en glas, deed dienst als decoratie op een van de schepen van de extravagante en tirannieke Romeinse keizer Caligula. De boten voeren op het meer van Nemi tijdens Caligula's regeerperiode van 37 tot 41 na Christus. De ideale plek voor religieuze plechtigheden of de vele orgieën die de keizer organiseerde. De schepen waren rijkelijk versierd met goud, ivoor en marmer en uitgerust met baden, verwarming en zelfs stromend water.



Na de val van Caligula werden de extravagante schepen tot zinken gebracht. In de jaren 30 van de vorige eeuw gaf dictator Benito Mussolini de opdracht om het meer van Nemi te dreggen. Met succes: het wrak van twee vaartuigen kon worden bovengehaald. De overblijfselen, waaronder het mozaïek, werden ondergebracht in een speciaal daarvoor gebouwd museum in Nemi. Van daaruit verdwenen ettelijke kunstwerken tijdens de Tweede Wereldoorlog.