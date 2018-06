Koreaanse toeriste overleeft zes dagen in Australische bush na val in ravijn

Hoogste bungeejump ter wereld vanaf glazen brug in China

Waaghalzen opgelet! De hoogste glazen brug ter wereld opent in augustus ook de hoogste bungeejump op onze aardbol. Vanaf dat moment is het mogelijk om je aan het elastiek van de 260 meter hoge Zhangjiajie Glazen brug in China te storten. Wie durft?