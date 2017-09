Kopstuk IS opgepakt in Zaventem

De man was de laatste schakel in een Belgisch netwerk dat ook aanslagen in België wilde plegen, aldus de Spaanse politie. Hij was een van de belangrijkste leveranciers van propagandamateriaal. Zelf probeerde hij twee keer naar een conflictgebied te reizen, maar dat mislukte.



Volgens de Vlaamse omroep VRT werd de groep opgericht in 2014. Drie leden zouden de voorbije jaren al gearresteerd zijn door de Spaanse politie. Onder hen zat ook de broer van de man die nu is aangehouden. Een vierde lid werd in Marokko aangehouden.



Tegen de opgepakte man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, in het kader van de internationale strijd tegen het terrorisme.