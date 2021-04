Koning Willem-Alexander: Philips levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk

,,De koningin en ik waren diepbedroefd toen we hoorden over het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid, de hertog van Edinburgh. Prins Philip was jarenlang een goede vriend van onze familie, een relatie die we erg waardeerden”, zegt de Zweedse koning Carl Gustaf in een verklaring. De vorst noemt het werk dat Philip voor zijn land heeft verricht ‘een inspiratie voor ons allemaal’. ,,We zenden onze oprechte condoleances naar Hare Majesteit de Koningin, de koninklijke familie en iedereen in het Verenigd Koninkrijk.”