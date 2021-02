Klopjacht op man die vier daklozen neerstak in metro New York

De politie in New York is met man en macht op zoek naar een man die binnen enkele uren vier daklozen heeft neergestoken in de metro. Twee slachtoffers overleefden de aanvallen niet.

De politie vermoedt sterk dat een en dezelfde man verantwoordelijk is voor de vier steekpartijen op vrijdag. Het politiedepartement van de miljoenenstad stuurt zondag honderden extra agenten naar de metrostations om te patrouilleren, schrijft The New York Times.

Rond 23.00 uur op vrijdagavond (lokale tijd) werd het eerste slachtoffer gevonden. Een dakloze man zat ineengezakt op een stoel in de metro in stadsdeel Queens. Hij was overleden aan steekwonden in de nek en romp. Twee uur later werd op dezelfde lijn een doodgestoken 45-jarige vrouw gevonden. Ook zij zou dakloos zijn geweest.

Twee andere dakloze mannen werden vrijdag eveneens met een mes aangevallen in het metronetwerk. Een man die op de grond van een station lag te slapen, werd met een scherpe pijn in zijn rug wakker. Hij kon naar buiten rennen en in een nabijgelegen bankgebouw stortte hij in elkaar. Hij ligt buiten levensgevaar in een ziekenhuis. Een andere dakloze man werd in de knie en bil gestoken door een man die riep dat hij hem zou gaan vermoorden.

Op het spoor geduwd

De politie staat op scherp sinds de reeks aanvallen. Zo'n vijfhonderd extra agenten zijn ingezet om de boel rond de metrostations zowel boven- als ondergronds in de gaten te houden. De directeur van het openbare vervoer in New York noemt de recente mesaanvallen onacceptabel en eist verdere actie. ,,We vragen al langere tijd om meer politie en meer hulp voor daklozen en mensen met psychische problemen. Nu is de tijd voor actie”, schrijft Sarah Feinberg in een open statement.

De veiligheid in het openbaar vervoer is al langere tijd een onderwerp hoog op de politieke agenda. Eerder deze maand zijn er al vijf mensen neergestoken in de metro, schrijft The New York Post. Ook werden er twee mensen op de rails geduwd, vermoedelijk zonder eerdere provocatie. Burgemeester Bill de Blasio reageerde afgelopen week nog op het recente geweld. Volgens de Democraat is het nu een stuk veiliger in de metro in vergelijking met vroeger.

Het zijn vaak daklozen die slachtoffer worden van het geweld. Zij zoeken veelal in de metro onderdak. Sinds de uitbraak van corona is dat nog eens verder toegenomen. Veel daklozen vermijden de opvang in barakken omdat men daar dicht op elkaar slaapt. In de metrostations is het de afgelopen maanden aanzienlijk rustiger. Het aantal reizigers is met zeventig procent afgenomen.