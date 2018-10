Klopjacht op Deense ambtenaar die 15 miljoen euro verduisterde

De vrouw uit Kopenhagen, die veertig jaar voor de Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn werkte en erg veel vertrouwen genoot, begon in 2002 geld weg te sluizen naar een privérekening. Over een periode van zestien jaar maakte ze zo 274 overschrijvingen, tot ze op 26 september van dit jaar ontslagen werd.

Volgens Deense media gaat het om Anna Britta Troelsgaard Nielsen, die aan het hoofd staat van een departement van het agentschap. Vorig jaar kreeg ze van de Deense koningin Margrethe nog een medaille voor haar werk.



Nadat de zaak in september aan het licht kwam, werden twee interne onderzoeken opgestart. ,,Die moeten uitwijzen hoe de controlesystemen zo zwaar en over zo’n lange termijn konden falen”, deelt de Deense minister van sociale zaken Mai Mercado mee. ,,Ik ben erg geschokt dat er blijkbaar een zwendel is met geld dat naar minderbedeelden moest gaan. Dat is totaal ongehoord."

Systematische aanpak

,,De verdachte zit momenteel in het buitenland. We hebben nauw contact met onze internationale partners, dus ze zal hopelijk snel gearresteerd en uitgeleverd worden", zegt Morten Niels Jakobsen, openbare aanklager voor zware financiële misdrijven. Ook Interpol is bij de zaak betrokken. Nielsens advocaat bevestigt dat hij contact heeft met zijn cliënt, maar weigert informatie te geven over haar verblijfplaats.

Volgens Jakobsen hebben de onderzoekers al ,,een vrij volledig plaatje” van de manier waarop de vrouw te werk ging. ,,De vrouw hanteerde een erg gedisciplineerde en systematische aanpak”, aldus Jakobsen. De politie sluit overigens niet uit dat er mogelijk nog andere mensen betrokken zijn bij de fraude. Het verduisterde bedrag kan dus nog kan stijgen.

Stoeterij

De autoriteiten hebben beslag gelegd op Nielsens bezittingen in Denemarken en Zweden en op een kleine som geld op haar Deense bankrekening. Volgens Deense media bezit haar familie meerdere eigendommen in Zuid-Afrika.

In Denemarken woont Nielsen in een onopvallende woning in een buitenwijk van Kopenhagen. Samen met haar dochter verwierf ze wel faam in de paardenwereld. Nielsen bezit zelf een paardenfokkerij en traint springpaarden. Haar dochter neemt als jockey deel aan wedstrijden.

Projecten stopgezet