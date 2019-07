Klopjacht op Canadees ‘moordduo’ levert slechts ijsbeer op

Dode en gewonden bij schietpar­tij New York

8:04 Bij een schietpartij in New York zijn zaterdagavond een dode en elf gewonden gevallen, meldt de New York Post. De lokale autoriteiten zeggen dat een schutter in zijn eentje het vuur opende tijdens de Old Timers Day in de wijk Brooklyn, een evenement waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen.