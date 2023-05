Klokkenluider uit Wuhan, die als eerste lijkzakken filmde, na drie jaar weer vrij

De burgerjournalist die in de eerste maanden van de pandemie de dodelijke aard van corona blootlegde, is na drie jaar vrijgelaten. Dat melden verschillende media op basis van anonieme bronnen.

De man, Fang Bin, is een van de vele burgerjournalisten die over coronadoden berichtten, terwijl China dit onder de pet hield. Fang werd in februari 2020 wereldnieuws toen hij zonder toestemming lijkzakken filmde bij een ziekenhuis in Wuhan. Fang’s beelden bevestigden de vrees van virologen: dit virus is zeer dodelijk.

Op de korrelige beelden is een bestelbusje te zien met een geopende zijdeur. ,,Laten we de lijkzakken tellen,” vertelt Fang terwijl hij binnen een kijkje neemt. Er zijn oranje, groen en geel gekleurde lijkzakken te zien op de vloer van het busje. ,,Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Het zijn er acht,” zegt Fang.

Overheidscensuur

Zijn woorden gaan de wereld rond nadat hij ze deelt met persbureau AP, dat de authenticiteit bevestigt. Maar in China zelf gingen de lijkzakken nooit ‘viral’. Overheidscensuur zorgde ervoor dat maar weinigen het beeld te zien kregen. En zelfs tot op de dag van vandaag doet Fang’s naam bij de meeste Chinezen geen belletje rinkelen.

Dat geldt voor meer Chinese klokkenluiders uit de coronatijd. Zhang Zhan, een burgerjournalist uit Sjanghai, reisde in dezelfde periode naar Wuhan, om daar achter de waarheid te komen. Ook haar beelden werden tot ver buiten China bekeken, maar niet in China zelf. Ze werd opgepakt en ging volgens familieleden in hongerstaking. Ze zou een celstraf van vier jaar uitzitten.

China herschrijft geschiedenis

China herschrijft de geschiedenis van corona al sinds de eerste uitbraak. Zo zijn de dodentallen in 2020 stelselmatig onderdrukt. Ook nieuws over de protesten tegen de strikte lockdowns in steden als Sjanghai die volgden op de omikron-uitbraak, is nergens in het land te lezen.

Het toch al nijpende mediaklimaat is tijdens corona verder verslechterd, zegt Journalisten Zonder Grenzen. De organisatie maakte woensdag haar jaarlijkse persvrijheid-ranglijst bekend, en daarop bungelt China bijna onderaan. Alleen Noord-Korea scoort slechter.

Fang betaalt in februari 2020 een hoge prijs voor zijn filmwerk: hij wordt gearresteerd. Het laatste wat de wereld van hem hoort is een videoboodschap vlak voor zijn arrestatie: ,,Iedereen komt in opstand. De macht van de overheid moet terug naar het volk.” Bronnen melden aan de BBC dat hij indertijd in een ‘geheime rechtbank’ tot drie jaar cel is veroordeeld, en dat hij sinds afgelopen zondag weer vrij is.