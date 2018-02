Klimatoloog: nieuwe indeling superstormen nodig

Tropische stormen of cyclonen worden al naar gelang hun kracht ingedeeld volgens de schaal van Saffir-Simpson. Bedoeling daarvan is bewoners in bedreigde gebieden voor te bereiden op de verwachte schade en risico's. Een orkaan van categorie 2, 3 en 4 is bijvoorbeeld tien, vijftig, honderd keer zo verwoestend als een zwakke orkaan van categorie 1. Tot nu toe is categorie 5 het gevaarlijkst. Dan gaan de daken eraf van de meeste huizen en bedrijven. Bij een stormvloed langs de kust wordt de meeste laagbouw weggespoeld en kunnen de golven tot wel vier kilometer landinwaarts gaan.

320 kilometer

Volgens klimatoloog Michael Mann van Pennsylvania State University dekt categorie 5 niet langer de lading. Een nieuwe categorie 6 zou een betere aanduiding zijn om de werkelijke kracht aan te geven van stormen van 320 kilometer per uur'', zegt hij in de Britse krant The Guardian . Uitbreiding van de schaal zou volgens hem benadrukken dat er wel degelijk een klimaatverandering gaande is die stormen krachtiger maakt dan ooit.

Aanpassing is ook nodig omdat het schadebeeld vertekend is, aldus Mann. Sinds de schaal van Saffir-Simpson werd opgesteld, in 1969, is er veel verbeterd in de stevigheid van bouw en infrastructuur. Dat er desondanks gebouwen omgaan, zegt wat over de toegenomen kracht, aldus de wetenschapper. Recente stormen als de orkaan Patricia in 2015 met geschatte windstoten van tegen 400 kilometer per uur (8 doden, bijna 400 miljoen euro schade) en orkaan Winston in 2016 (44 doden, 4 miljard euro schade) passen volgens Mann in een nieuwe buitencategorie. Volgens de Nieuw-Zeelandse klimaatminister James Show zou orkaan Winston zeker een zes hebben gekregen 'als die categorie had bestaan.'