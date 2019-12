Klimaatdiscussie in Australië laait op door bosbranden

Behalve zorgwekkende bosbranden woeden in Australië momenteel ook felle discussies over het omstreden klimaatbeleid van de Australische regering. Milieubewegingen beschuldigen premier Scott Morrison ervan dat hij indirect bijdraagt aan toekomstige brandellende, vanwege zijn steun aan de nationale kolenindustrie.

Volgens Mark Butler, de linkse schaduwminister van Energie, staat Australië op dit moment internationaal voor schut door de verbijsterende beelden van het vuur en het door de regering gevoerde klimaatbeleid. De huidige centrumrechtse regering maakt zich schuldig aan boekhoudkundige trucjes zodat het lijkt dat men zich houdt aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, aldus Butler. Het tegendeel zou waar zijn. Dat zou branden zoals die nu woeden in de hand werken.

David Ritter, baas van Greenpeace Australië, twittert dat het land sinds 2012 liefst achttien keer is gewaarschuwd door experts dat een ramp als deze eraan zat te komen. ‘En premier Morrison zegt nog steeds dat hij het beleid niet zal veranderen. Wanneer gaan we eens luisteren naar onze eigen wetenschappers en onze meteorologische dienst?’ ‘Als het hele land wordt bedekt door branden’, reageert schrijfster Belinda Barnet. Ecologen van de universiteit van Sydney schatten dat door de branden sinds september bijna 500 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen zijn verbrand.

De Australische minister van Energie, Angus Taylor, zag zich vanwege de aanzwellende twijfel en kritiek in eigen land genoodzaakt vanochtend te reageren in de krant The Australian. Volgens Taylor valt de conservatieve regering helemaal niets te verwijten en houdt men zich keurig aan de klimaatdoelstellingen. ,,Het schrille geschreeuw dat we ons moeten schamen Australiërs te zijn vindt geen gehoor bij de zwijgende Australiërs. Commentatoren die zeggen dat we ons schuldig moeten voelen, hebben ongelijk.’ De CO2-uitstoot van Australië zal uiteindelijk omlaag gaan door technologische oplossingen, niet door decreten van de regering, aldus de minister.

Bekend verhaal

Het is het bekende verhaal van het afwegen van economische belangen tegen die van het milieu. Australië is een van de grootste kolenexporteurs ter wereld, maar ook een van de grootste uitstoters van het broeikasgas CO2. Volgens premier Morrison heeft dat echter niets te maken met de bosbranden die zijn land nu zo hevig teisteren, maar klimaatwetenschappers stellen dat de opwarming van de aarde door CO2 wel degelijk bijdraagt aan een langer bosbrandseizoen met bovendien grote vuren.



Morrison weerlegt kritiek ook met het argument dat Australië ‘slechts’ verantwoordelijk is voor 1,3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat percentage omlaag brengen zal voor de branden niets uitmaken maar zal het wel banen kosten in de kolenindustrie, meent hij.

Volledig scherm De resten van een huis in Cobargo, in de staat New South Wales. © AFP

5 miljoen hectare verbrand

Volgens Greenpeace is dat een schadelijke kortetermijnvisie en is de laatste vier maanden al meer dan 5 miljoen hectare landschap afgebrand. Het Centre for Environmental Risk Management of Bushfires (CERMB) constateert dat hitterecords en droogte als gevolg van klimaatverandering hebben gezorgd voor een langer bosbrandseizoen dan gebruikelijk, met alle gevolgen van dien.



In het verleden konden megabranden in Australië zoals ze nu woeden nog redelijk in de hand worden gehouden door aan het begin van het brandseizoen preventieve vuren af te steken. Maar dat kan alleen op bepaalde, vochtige, dagen. Die dagen waren dit jaar uiterst zeldzaam. Volgens conservatieve politici en rechtse commentatoren hebben linkse organisaties zich tegen het aansteken van preventieve vuren verzet. De bosbranden van dit jaar zouden daardoor groter zijn dan de afgelopen jaren.



Premier Morrison leeft erg mee met de brandweermannen maar beschouwt de vuren van nu weliswaar als heftig maar niet heel bijzonder. Er waren drogere jaren. Ze horen bij Australië zoals kangoeroes en koala’s – die een overigens een hoge prijs betalen voor het vuur.

Volledig scherm Premier Scott Morrison groet premier Gladys Berejiklian tijdens een bezoek aan een evacuatiecentrum in Picton. © EPA

Bij het geruzie speelde premier Morrison het niet handig door tijdens de ergste branden met vakantie te gaan naar Hawaii. De premier moest dat reisje na heftige kritiek uit eigen land inkorten en bood later zijn excuses aan. Een populaire muurschildering van Morrison in Hawaii is inmiddels verkrijgbaar als T-shirt. De kunstenaar verdiende daar al tienduizenden euro’s mee die hij beschikbaar heeft gesteld aan lokale brandweerkorpsen.



In de 2020 Climate Change Performance Index – een gezaghebbende lijst van een groep internationale denktanks – staat Australië op de 56ste plaats. Alleen Iran, Korea, China, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten voeren een slechter beleid. Nederland staat overigens op plaats 29, Zweden staat bovenaan.