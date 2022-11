Klimaatactivisten proberen zich vast te lijmen aan De schreeuw van Munch

Abortus belangrij­ke factor in verkiezin­gen VS, meerdere staten leggen vrouwen­rech­ten vast

In drie Amerikaanse staten wordt het recht op abortus vastgelegd in de grondwet. Kiezers in Californië, Vermont en Michigan stemden daar de afgelopen dag voor. In het conservatieve Kentucky mochten inwoners stemmen over stevige anti-abortuswetten, maar daar het is nog te vroeg om te zeggen wat het resultaat daarvan is. In Montana wordt gestemd over zware straffen voor mensen die helpen bij het weghalen van een ongeboren kind.

9 november