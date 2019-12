Klimaatactiviste Greta Thunberg verkozen tot Time's Persoon van het Jaar

Thunberg haalde vorig jaar voor het eerst de krantenkoppen met haar schoolstaking tegen klimaatverandering buiten het Zweedse parlement. Sindsdien inspireerde ze miljoenen jongeren in meer dan 150 landen om haar voorbeeld te volgen. In september berispte ze wereldleiders bij de Verenigde Naties omdat ze de klimaatverandering niet hadden aangepakt.

,,Mensen lijden. Mensen sterven en ecosystemen storten ineen. We staan aan het begin van een massale uitsterving en het enige waar jullie over kunnen praten is geld en de sprookjes van eeuwige economische groei,” zei ze vechtend tegen haar tranen. ,,Hoe durven jullie! Al meer dan 30 jaar is de wetenschap glashelder. Hoe durven jullie weg te kijken en hier te komen zeggen dat je genoeg doet terwijl de benodigde politiek en oplossingen nog nergens te bekennen zijn.”