Kleuter neemt granaat mee naar school in Zweden

Het kind had de granaat in zijn handje toen hij gisteren op school in Kristianstad arriveerde. Een docent zag het explosief en sloeg alarm. De toegesnelde politie stelde vervolgens vast dat de granaat inderdaad gevaarlijk was. De school is ontruimd en de granaat is onschadelijk gemaakt in een speciale daarvoor gecreëerde ruimte op het schoolplein. Volgens de Zweedse explosieven opruimingsdienst was het te gevaarlijk om de granaat mee te nemen.