Kleinzoon van moordenaar Charles Manson mag van rechter opa begraven

Volgens zijn advocaat is Freeman, zoon van Charles Manson junior die in 1993 zelfmoord pleegde, niet trots op zijn afkomst. Integendeel. Zijn cliënt, die altijd heeft geworsteld met de achtergrond van zijn familie, ziet de uitspraak als afsluiting. ,,Hij probeert alles een plekje te geven'', aldus Kiken. ,, Het is een zware last voor hem en het afsluiten van deze periode maakt daar deel van uit.''



De uitspraak van rechter Knight is slechts het eerste deel van de claim op Mansons nalatenschap. De tweede zaak, gericht op de persoonlijke bezittingen van Manson, begint komende week. Gezien het feit dat Manson in 1971, na de moord op negen mensen door een aantal van zijn volgers, achter de tralies verdween, rijst de vraag wat er van zijn erfenis en zijn naam over is.



,,Ik weet niet waar ik moet beginnen om de waarde aan te duiden'', reageert raadsman Kiken. Charles Manson is uitgegroeid tot een cultfiguur en verkreeg de status van een celebrity. Zijn invloed op de Amerikaanse popcultuur is navenant en zijn gezicht prijkt op allerlei producten. ,,Er hangt nog steeds grote bekendheid rond Charles Manson en er zijn veel mensen die hem waarderen.''