Kleinzoon 75 jaar geleden opgehangen Seyss-Inquart: ‘Hij heeft zelfs tijdens proces nooit spijt betuigd’

moordzaak china Ex-man steekt influencer (30) na afwijzing in brand tijdens livestream, krijgt doodstraf

12:36 Voor het in brand steken van zijn ex-vrouw is een man uit China veroordeeld tot de doodstraf. Tot dat vonnis kwam de rechtbank in China donderdag, melden diverse landelijke media. De gruwelijke moord sloeg in het hele land in als een bom en wakkerde de discussie omtrent de bescherming van kwetsbare vrouwen wederom aan.