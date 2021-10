Kleindochter dictator Mussolini met verpletterende overwinning in gemeenteraad Rome

Wie was Benito Mussolini?

Benito Mussolini was de oprichter van de fascistische beweging in Italië. Toen zijn partij verkozen werd in de nationale Italiaanse overheid, marcheerde hij in 1922 met zijn volgelingen naar Rome en nam hij de post van minister president met geweld tot zich. In 1925 gaf hij een speech waarin hij zichzelf de opperste macht toebedeelde. Dit punt wordt gezien als het begin van Benito Mussolini als dictator.