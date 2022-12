‘Klein kerstwonder’: gewonde man gered na 5 dagen overleven in Duits bos

De bergwachters van het Zwarte Woud delen het bijzondere verhaal op sociale media . ‘We zijn erg blij dat we de man op kerstavond hebben kunnen vinden en redden. Dit betekent dat onze teams sinds dinsdag de derde complexe zoek- en reddingsoperatie in deze regio met succes hebben kunnen voltooien en nu uitkijken naar een hopelijk vredige en mooie kerstdag’, zegt bergreddingsmanager Nils Hodapp op Instagram.

Hoe de man al die dagen wist te overleven in het bos, is niet bekendgemaakt. Maar hij was nog in leven, en kon worden verzorgd door reddingswerkers. Op de grond verleenden ze eerste hulp, waarna hij is opgetakeld door een helikopter. Die heeft de man naar het ziekenhuis in Freiburg gebracht.