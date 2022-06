Kist met gouden tand van vermoorde Congolese premier aangekomen in geboorteregio

De kist met de gouden tand van de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba is aangekomen in zijn geboorteregio, in de centraal gelegen provincie Sankuru. Het stoffelijke overschot kwam dinsdagavond vanuit Brussel aan in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Vandaag landde de kist kort na de middag op het vliegveld van Tshumbe, op bijna 25 kilometer van Onalua, het geboortedorp van de Congolese nationale held.

De Belgische procureur Frédéric Van Leeuw overhandigde het kistje met de tand maandag in het Egmontpaleis aan Lumumba’s familie. Die tand is het enige wat is overgebleven van Lumumba’s lichaam, nadat hij meer dan 61 jaar geleden werd doodgeschoten door lokale soldaten, in aanwezigheid van Belgische militairen.

Het lichaam van de toen 35-jarige Lumumba werd opgelost in zwavelzuur. Wat overbleef was een tand, die in het bezit kwam van de destijds aanwezige Belgische agent Gerard Soete. De tand werd in beslag genomen bij zijn dochter in het kader van een onderzoek naar oorlogsmisdaden dat in 2011 was geopend in Brussel.

Volledig scherm Een mars ter ere van Lumumba aan de Congolese ambassade in Brussel, op 21 juni 2022. © AFP

Volledig scherm Een herdenking van Lumumba in de Congolese ambassade in Brussel, op 21 juni 2022. © AFP

Nationale rouw

De kist wordt overgebracht naar Onalua, het dorp waar Lumumba in 1925 geboren werd. Sinds 2013 maakt het dorp deel uit van de gemeente die de naam Lumumbaville kreeg. Daar zal een eerbetoon van twee dagen plaatsvinden.

,,Zijn geest, die in België opgesloten zat, keert hier terug”, aldus Maurice Tasombo Omatuku, het dorpshoofd van Onalua en tevens de neef van de vermoorde premier.

In het dorp gaat een tocht van negen dagen door het hele land van start. Daarbij zullen verschillende plaatsen bezocht worden die belangrijk waren in het leven van de politicus. Op 30 juni moet de kist aankomen in de hoofdstad – dezelfde dag waarop de Congolezen ook hun nationale feestdag vieren. Na een drie dagen durende nationale rouw wordt in een mausoleum een begrafenisplechtigheid gehouden.

