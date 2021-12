Kind van 1 jaar bereikt zonder ouders per migrantenboot Italiaans eiland Lampedusa

Amerikaan­se man schakelt huurmoorde­naar in om minnares te doden en laat klinkende review achter

Een man uit de Amerikaanse staat Texas wordt ervan verdacht een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld om zijn minnares uit de weg te ruimen. Hij was daarna zo tevreden over het resultaat, dat hij een vijf sterren-review achterliet op Google over de huurmoordenaar.

18 december