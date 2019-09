Kind (5) schiet broertje (4) dood in Texas

In de Amerikaanse staat Texas is afgelopen weekend een kind gedood en zijn vier andere kinderen gewond geraakt bij verschillende schietincidenten. Het gaat onder meer om een 4-jarige jongen die zondag door zijn 5-jarige broer werd doodgeschoten in Fort Worth.

De kleuter werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen konden daar enkel zijn overlijden vaststellen. Het is niet duidelijk hoe zijn broertje aan het wapen was gekomen, en of de ouders van de broers op het ogenblik van de schietpartij thuis waren, meldt ABC News. De politie is een onderzoek gestart.

Elders in Texas raakten in hetzelfde weekend vier andere kinderen gewond bij meerdere schietincidenten. In Arlinghton liep een 6-jarig kind zondag ernstige verwondingen op nadat het werd neergeschoten.

Ook daar was een broer van het kind verantwoordelijk voor. Hij zou een pistool hebben gevonden in een kamer waar verscheidene kinderen aanwezig waren. Het slachtoffertje raakte gewond aan het hoofd en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij dat incident raakte ook een meisje van 3 jaar lichtgewond.

Op wapen zitten

Zondagavond liep een 8-jarig meisje verwondingen op door een semi-automatisch wapen. Volgens haar ouders ging het kind op het wapen zitten, waarna het afging. De politie onderzoekt de zaak. Bij een ander incident raakte nog een 14-jarig meisje gewond door kogels. Meer details over die schietpartij zijn nog niet bekend.