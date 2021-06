Kim Jong-un verbiedt raar haar, skinny jeans en piercings

Het regime is van plan alle uitingen van ‘decadent’ kapitalisme te verbannen uit het openbare leven. Het zijn met name de jongeren die het moeten ontgelden. In een land waar gelijkheid de norm is, zijn alle afwijkingen daarvan reden tot zorg. Daarom publiceerden staatsmedia onlangs een brief van Kim Jong-un, waarin hij een strengere aanpak vorderde van ‘onsmakelijk, individualistisch en asociaal gedrag’.

Inmiddels zou er een wet zijn die rebellerende jeugd een hele reeks verboden oplegt. Spijkerbroeken zijn sowieso al in- en in-Amerikaans, dus verderfelijk, maar de skinny variant, al dan niet met scheuren, is helemaal uit den boze. Hetzelfde geldt voor piercings. Ook hip haar willen de leiders niet meer zien. Een paar jaar geleden berichtte een Finse journalist over een reeks officieel goedgekeurde kapsels: vijftien voor mannen en vijftien voor vrouwen. Dat is meer dan genoeg. Verven is verboden, net als een matje. Met name de K-popkapsels zoals die erg populair zijn bij aartsrivaal Zuid-Korea zijn voor Kim een gruwel.

Verder mogen er geen buitenlandse films worden gekeken en ook geen vreemde taal worden gesproken. Dat zou alleen maar ‘reactionaire gedachten’ uitlokken. De Daily NK, een kritische site met Noord-Koreaans nieuws die gevestigd is in Zuid-Korea, heeft de wet kunnen inzien, meldt de BBC. Die citeert hoofdredacteur Lee Sang Jong: ,,Als een arbeider wordt gepakt, kan de baas van de fabriek ook gestraft worden. En als een kind problemen geeft, kunnen de ouders bestraft worden.’’ Volgens hem moet zo worden voorkomen dat de jonge generatie blijft dromen over het leven in Zuid-Korea.

