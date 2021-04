Kiev: 80.000 Russen aan de grens, maar van Poetin geen woord

Oude spanningen laaien op in Noord-Ier­land

8 april De Noord-Ierse regering is vandaag in spoedberaad bijeen gekomen na de hevigste rellen sinds jaren. Minstens 55 agenten raakten de afgelopen dagen gewond tijdens straatgeweld in Belfast, Londonderry, Newtownabbey en Carrickfergus. De spanningen hebben te maken met lokale onvrede over de brexitdeal waardoor pro-Britse en pro-Ierse extremisten weer tegenover elkaar komen te staan.