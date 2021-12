Kidnappers Haïti laten laatste gegijzelden van groep missionarissen vrij

De politie in Haïti is al langere tijd op zoek naar de leider van 400 Mawozo. Hij wordt verdacht van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van goederentransporten. Het aantal ontvoeringen in Haïti steeg fors sinds president Jovenel Moïse in juli werd vermoord. In totaal zijn dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt.