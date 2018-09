Khadija's horrorverhaal over groepsverkrachtig splijt Marokko

De eerste zitting was buitengewoon heftig, aldus Youssef Chehbi. De advocaat van de 17-jarige Khadija, het Marokkaanse meisje dat twee maanden lang werd gegijzeld, mishandeld en verkracht door een groep dorpsgenoten, kreeg gisteren de volle laag van familieleden van de verdachten. De eerste zitting was achter gesloten deuren en diende om de identiteit van de verdachten te bevestigen. Elf mannen werden voorgeleid, een twaalfde is voortvluchtig. Marokko is nog steeds in de ban van het schandaal dat al tijden de sociale media beheerst. Medestanders van het meisje voeren campagne onder de hashtag #JeSuisKhadija (IkBenKhadija). Tienduizenden mensen van over heel de wereld hebben een steunbetuiging getekend.

De zaak houdt de gemoederen temeer bezig, omdat er de afgelopen jaren vergelijkbare drama’s in het land waren. Twee jaar geleden stierf de 16-jarige Khadija Souidi, nadat ze zichzelf in brand had gestoken toen de acht mannen die ze had beschuldigd van groepsverkrachting, dreigden foto’s daarvan online te zetten. Dat gebeurde nadat ze aanvankelijk waren vrijgesproken. Later kreeg een van hen twintig jaar celstraf. Vorig jaar pleegde Nassima Al Horr (16) zelfmoord, nadat de vier mannen die haar in Marrakesh hadden verkracht, werden vrijgesproken. In hetzelfde jaar reageerde het land geschokt op een video van een aanranding door zes tieners van een 24-jarige vrouw in een bus in Casablanca. Niemand hielp haar. Vanwege de nationale ontsteltenis rond al die zaken werd in februari van dit jaar een nieuwe wet aangenomen, die hardere straffen en hogere boetes voor geweld tegen vrouwen mogelijk maakt. Ook daarover was veel te doen, omdat geweld in het huwelijk en verkrachting in het huwelijk buiten die wet zijn gehouden.

Opgelaaid

Volledig scherm Het gerechtshof in Beni Mellal waar de zaak dient. © AP

De discussie over de veiligheid van vrouwen in Marokko is weer opgelaaid door de zaak Khadija. Een deel van de publieke opinie gaat mee in de breed uitgemeten uitleg van de familie van de beschuldigde mannen – in leeftijd variërend van 18 tot 28 jaar – dat Khadija een ‘rokende en drinkende prostituee’ is. In de sociale media wordt eveneens het gruwelijke verhaal in twijfel getrokken dat de daders haar zouden hebben getatoeëerd. Volgens een expert zouden die tattoos veel ouder zijn dan een paar maanden. Anderen omschrijven Khadija als een geldwolf, wat suggereert dat ze geen slachtoffer zou zijn maar een profiteur.

Quote Ze hebben alles uit de kast gehaald om Khadija, de advocaten en zelfs de rechter te intimide­ren Youssef Chehbi

De zaak werd door het meisje zelf in de openbaarheid gebracht. Haar familie in het stadje Oulad Ayyad was daar tegen, omdat de verdachten allemaal bekende zijn. De zaak kon tot veel onderlinge spanningen in het dorp leiden, vreesden ze. Dat gebeurde ook. ,,We zijn verwond, je hebt onze levens kapotgemaakt”, riep een moeder van een verdachte naar Khadija. Daarvoor hadden andere familieleden van verdachten de vader van het meisje het verwijt gemaakt dat hij zijn dochter had moeten verhinderen een aanklacht in te dienen. Naar verluidt zouden de verkrachters met de familie van Khadija hebben gesproken over haar vrijlating op voorwaarde dat ze niet naar de politie zou gaan. Dat werd toegezegd maar twee dagen later ging Khadija online. ,,Er werd gehuild, er werd geschreeuwd. Ze hebben alles uit de kast gehaald om Khadija, de advocaten en zelfs de rechter te intimideren. Ze duwden iedereen opzij en probeerden zelfs te verhinderen dat we de pers zouden spreken”, aldus advocaat Chehbi in de Franse media.

Zelfs al zou er geen verkrachting zijn geweest maar seks met wederzijdse instemming, dan nog hebben de verdachten een groot probleem want Khadija is minderjarig en dat maakt hun zaak al strafbaar volgens het Marokkaanse recht.

Politierapport

Volledig scherm Op de armen van Khadija behalve vreemde tattoos ook verwondingen door uitgedrukte sigaretten. © AFP

Diverse media hebben inzage gehad in het politierapport. Daaruit zou blijken dat de meeste verdachten bekennen seks met de minderjarige te hebben gehad. Een van hen heeft tegenover de politie verklaard dat ze nog geen tattoos had, toen ze werd ontvoerd in juni. Twee mannen op een motor namen haar mee onder bedreiging van een mes, aldus het politierapport. Nadat de twee haar hadden verkracht, werden er vrienden bijgeroepen en zou het lichaam van het meisje onderling zijn geruild tegen drugs en sigaretten.

Advocaat Chebi is verbijsterd over de verklaringen van de verdachten. De naasten van Khadija eveneens. ,,Hoe kunnen ze spreken over dat Khadija vrijwillig seks had als ze minderjarig is. Bovendien werd ze gedrogeerd met drugs en alcohol. In zo’n toestand kan iedereen wel instemmen met seks of zich te laten tatoeëren”, aldus een buurman. ,,De uitspraak moet nog komen en de familieleden van de verdachten reageren barbaars.”

De intimidatie is zo erg, dat dat het slachtoffer niet meer thuis kan wonen. Ze is in een ziekenhuis in Casablanca voor onderzoek. ,,Ondanks dat ze ook veel steun heeft gekregen, voelt ze zich niet meer veilig, omdat er mensen langs haar huis komen die haar beledigen”, aldus de buurman.