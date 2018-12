Kerstnacht-traditie: Amerikaans leger volgt de kerstman op tocht rond de wereld

De kerstman zet deze kerstnacht zijn reis rond de wereld voort en wordt daarbij op de voet gevolgd door het Amerikaanse leger. Zoals de traditie wil, monitort de NORAD, de militaire organisatie die waakt over het luchtruim in de VS en Canada, de route van de kerstman en zijn arrenslee met vliegende rendieren op 24 december.

NORAD nam maandag al om 12.01 uur de eerste tekenen van ‘activiteit aan de Noordpool’ waar. Sindsdien is het spoor van de Kerstman en zijn gevolg te zien op een aparte website van NORAD en op het Twitteraccount @NoradSanta.

De Kerstman, die officieel woonachtig is in het Finse Rovaniemi, reist de wereld rond met een snelheid die hoger ligt dan die van een F-15-gevechtsvliegtuig.

Deze ochtend rond 3 uur Nederlandse tijd was de kerstman op weg naar Groenland. Hij had op dat moment al ruim 4,5 miljard cadeaus bezorgd. Volgens NORAD is het technisch mogelijk om de kerstman te volgen via ‘infraroodreceptoren in de neus van Rudolf’, een van de negen rendieren die zijn slee voorttrekt.

Grap

Het monitoren van de route van de kerstman begon als een grap in 1955. Het ging om reclame van de warenhuisketen Sears, die in een lokale krant uit Colorado opriep om te telefoneren naar de kerstman. Maar wat de directe lijn naar de Kerstman moest zijn, bleek - in volle Koude Oorlog - de rode lijn van NORAD.

Toen de officier van dienst, kolonel Harry Shoup, die dag een jongetje aan de lijn kreeg die hem vroeg of hij de kerstman was, speelde die het spel mee. Hij gaf opdracht aan zijn manschappen om informatie te geven over de positie van de kerstman en belde zelfs naar de lokale radio om te melden dat hij een vreemd voorwerp in de lucht had gezien.

Ongeveer 1.500 vrijwilligers staan vandaag de militairen bij om de telefoontjes en brieven van kinderen te beantwoorden. Ook de president van de VS en de first lady doen daaraan mee, politieke crisis of niet.