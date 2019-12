Kerstmarkt in Nice geëvacueerd: man dreigde “de boel op te blazen”

Actrice Jane Fonda (82) opnieuw opgepakt tijdens klimaatpro­test

17:57 Een dag voor haar 82ste verjaardag is Hollywood-icoon Jane Fonda in Washington opnieuw gearresteerd tijdens een protest tegen klimaatverandering . Volgens Fonda's Twitter-pagina is het de vijfde keer dat ze is opgepakt bij een demonstratie voor meer maatregelen op het gebied van milieubeleid.