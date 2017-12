Kerstmarkt in Duitsland ontruimd

Schulz boos op berichtgeving over toezeggingen aan Merkel

16:31 De leider van de Duitse sociaaldemocraten, Martin Schulz, heeft boos gereageerd op meldingen in Duitse media dat hij al had toegezegd met Merkel te praten over een coalitie. Schulz beklemtoonde dat er geen groen licht voor die 'grote coalitie' is.