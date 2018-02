Kerncentrale grensregio loopt gevaarlijk achter met rampenplan

Als er in de kerncentrale in het Duitse Lingen, enkele tientallen kilometers over de Nederlandse grens, een ongeluk zou gebeuren, dan grijpt de beheerder naar een verouderd rampenplan.

Van 2 naar 5 kilometer

Met de wél aanpaste rampenplannen in andere Duitse deelstaten zouden in het geval van een ongeluk in Atomkraftwerk Emsland in Lingen alle mensen in een straal van 5 kilometer rond de centrale binnen zes uur moeten worden geëvacueerd. Maar op dit moment werkt Lingen nog met het oude rampenplan dat uitgaat van een evacuatiezone van slechts 2 kilometer. Afhankelijk van de windrichting moet vervolgens ook, binnen 24 uur, iedereen binnen een straal van 20 kilometer in veiligheid kunnen worden gebracht. Lingen gaat er nog steeds van uit dat 10 kilometer genoeg is. In het actuele 'rampgebied' wonen 200.000 mensen, inclusief de bewoners aan de Nederlandse kant van het grensgebied.