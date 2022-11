Kentekenruzie tussen Servië en Kosovo op laaste moment opgelost, iets minder spanning op de Balkan

Tientallen gewonden na aardbeving in West-Tur­kije

West-Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Het epicentrum van de beving lag in de stad Golkaya, in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee, meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). De bevingen werden tot in Istanboel gevoeld, zo’n 200 kilometer verderop, en in de Turkse hoofdstad Ankara.

8:26