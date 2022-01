Kazachstan roept noodsituatie uit in onrustige delen van het land

Tokajev nam de maatregel in reactie op ongekende protesten over een stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (LPG) in het uitgestrekte ex-Sovjetland. Een regeringsbesluit op dinsdag om LPG-prijzen te verlagen in overeenstemming met de eisen van de demonstranten, kon hen echter niet kalmeren. De zuidoostelijke stad Almaty, de financiële hoofdstad van Kazachstan, was dinsdag in chaos toen de politie traangas en verdovingsgranaten afvuurde om de onrust te onderdrukken.