Karoshi: dood door overmatig werken

Ex-premier Catalonië: We zijn nog niet klaar voor on­af­han­ke­lijk­heid

14:34 Ex-premier Artur Mas van Catalonië vindt dat de regio nog niet klaar is voor 'echte onafhankelijkheid'. Hij zei dit in een vraaggesprek met Financial Times. Mas was van eind 2010 tot begin 2016 regeringsleider. Hij geldt als een van de belangrijkste figuren achter de huidige golf van separatisme in de regio.