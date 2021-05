Kanselierskandidaat Duitse Groenen krijgt beveiliging, mikpunt van haat omdat ze vrouw is

Brazilië onder druk gezet om omstreden ontbos­sings­wet in te trekken

6 mei Meerdere Europese multinationals dreigen de samenwerking met de Braziliaanse voedselindustrie te stoppen, als Brazilië doorgaat met een wet die volgens de bedrijven mogelijk meer ontbossing in het Amazonegebied in de hand werkt. De bedrijven hebben een open brief gestuurd aan de Braziliaanse regering. Het Nederlands-Belgische Ahold-Delhaize is een van de 39 ondertekenaars van de brief. Ook andere grote supermarktketens zoals Aldi en Lidl hebben hun handtekening onder de brief gezet.