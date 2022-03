Kan Nederland vluchtelingenstroom uit Oekraïne aan? ‘Mits je het goed aanpakt’

Koop als vluchteling uit Kiev een simkaart voor je mobiele telefoon en het winkelpersoneel zegt: bellen naar je familie en vrienden in Oekraïne is gratis. Neem de trein en de NS zegt: je Oekraïense paspoort is je kaartje. Open een bankrekening en de baliemedewerker zegt: ‘nee sorry, dat kan niet’. ,,Maar we doen wat we kunnen om het op korte termijn mogelijk te maken om een een bankrekening bij ons te openen”, zegt Aram Goudsmit van ING. De bank is net als andere financiële instellingen aan strenge interne regels gebonden. En net als veel andere organisaties is ING nog druk in kaart aan het brengen wat de komst van vluchtelingen uit Oekraïne nou precies betekent.