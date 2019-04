Kamer houdt vragen over rol Oekraïne in MH17

Een groot deel van de Tweede Kamer houdt vragen over de afweging van het kabinet om Oekraïne niet aansprakelijk te stellen voor zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is er geen juridische grond om dit te doen.

Oekraïne hield zijn luchtruim in het oosten van het land open terwijl er ten tijde van het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014 zware gevechten waren en vliegtuigen werden neergeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelde eerder dat de regering in Kiev beter haar luchtruim had kunnen sluiten.

Grove nalatigheid

D66, CDA, SP, PVV en SGP stelden de kwestie aan de orde tijdens een debat in de Kamer. ,,De conclusies van het OVV waren vrij helder”, meent Sjoerd Sjoerdsma (D66). Volgens PVV’er Raymond de Roon was het een ,,grove nalatigheid” om het luchtruim niet te sluiten. CDA’er Chris van Dam voelde de ,,ongemakkelijkheid” in de antwoorden van Blok.

De minister zei dat er geen aangrijpingspunten zijn om Oekraïne aansprakelijk te stellen. Hij ziet ook geen reden om er onderzoek naar te doen. ,,Er zijn geen nieuwe feiten.”

Nederland en Australië hebben Rusland wel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17, waardoor 298 mensen omkwamen.

Vertrouwelijk

In februari werd bekend dat Nederland met Rusland ging praten over de vliegramp. Veel Kamerleden hadden hier vragen over, maar Blok wilde er niets over kwijt. Niet alleen de inhoud moet vertrouwelijk blijven, betoogde de minister, maar ook onthullingen over wanneer de gesprekken worden voortgezet, of op welk niveau, zouden de kans op een goede uitkomst schaden.