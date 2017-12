Kamaron (6) stierf bij 'tragisch incident' door een politiekogel

De dood van een zesjarig jongetje in de Texaanse plaats Schertz wordt een 'tragisch incident' genoemd. Een schot van agenten miste een vrouw die zij bij San Antonio achtervolgden en raakte de kleuter. De vrouw waar men naar op jacht was kwam ook om bij de schietpartij.

De politie zat achter de 30-jarige Amanda Jones aan vanwege een autodiefstal en een aantal andere vergrijpen. Uiteindelijk kregen de agenten haar in het nauw bij een woonwagen waar ze binnen was gedrongen. Sheriff Javier Salazar verklaarde dat zijn mannen niet wisten dat er nog iemand binnen was. Dat was de zesjarige Kamaron Prescott.

Het jonge kind werd in het lijf geraakt door een kogel die zich door een van de muren boorde. In het ziekenhuis werd hij later dood verklaard. Volgens Salazar is er geen connectie tussen het jongetje en de achtervolgde vrouw. Dat maakt het tot een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

,,Naar mijn idee is het een tragisch incident dat leidde tot de dood van deze jongeman", zei Salazar op een persconferentie. Het bureau van Interne Zaken van de Amerikaanse politie onderzoekt de zaak nog. ,,Maar voorlopig lijkt het er op dat de procedures juist gevolgd werden".

Agenten hadden de vrouw deze week donderdag gezien met een handvuurwapen. Ze dachten dat ze ook een wapen hadden toen ze haar bij de wagen aantroffen. Er zijn meerder schoten op de vrouw afgevuurd. Later bleek ze alleen een donkere pijp bij zich te hebben, maar er werd geen vuurwapen aangetroffen. Onderzoek moet nu uitwijzen of de vrouw eerder wel een vuurwapen bij zich had.

De achtervolging van Jones kwam op gang toen een man afgelopen donderdag meldde dat ze zijn auto gestolen had. Ze werd later door agenten aangetroffen in de kast van een huis, waar ze een pistool op haar achtervolgers richtte voor ze er vandoor ging. Ze zou na haar vlucht bij een woonwagenkamp hebben geprobeerd bij verschillende woonwagens in te breken om zich zo te kunnen verbergen.

De jonge Kameron was thuis omdat zijn school kinderen vroeger vrij had gegeven voor de kerstvakantie. De vier betrokken agenten zijn voor in ieder geval vijf dagen op non-actief gesteld.