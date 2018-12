Justitie wil vier tot vijf jaar cel voor voormalige advocaat Trump

Zes doden bij paniekuit­braak in disco Italië

5:42 In een nachtclub in de Italiaanse provincie Ancona zijn zes mensen om het leven gekomen nadat er paniek uitbrak. Volgens Italiaanse media wilden mensen naar buiten vluchten toen een bezoeker een irriterend goedje in de lucht had gespoten. Waarschijnlijk ging het om pepperspray.